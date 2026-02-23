«Скажите, что мне сделать?» Семак — о постоянных опозданиях Вендела на сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о регулярных опозданиях бразильца Вендела на тренировочные сборы команды после отпуска.
— Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?
— А какие ещё есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.
— Вариантов вообще нет?
— Ну скажите как?
— Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.
— Уже впаяли.
— Ему всё равно?
— Не думаю, что прям всё равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела ― это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.
— О каких суммах идёт речь?
— Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет её озвучить – оно это сделает.
— Как вы относитесь к этим опозданиям?
— Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.
— Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.
— Если кто-то опоздает – также заплатит серьёзный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их, — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.