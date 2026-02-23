Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Скажите, что мне сделать?» Семак — о постоянных опозданиях Вендела на сборы «Зенита»

«Скажите, что мне сделать?» Семак — о постоянных опозданиях Вендела на сборы «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о регулярных опозданиях бразильца Вендела на тренировочные сборы команды после отпуска.

— Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?
— А какие ещё есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.

— Вариантов вообще нет?
— Ну скажите как?

— Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.
— Уже впаяли.

— Ему всё равно?
— Не думаю, что прям всё равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела ― это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.

— О каких суммах идёт речь?
— Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет её озвучить – оно это сделает.

— Как вы относитесь к этим опозданиям?
— Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.

— Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.
— Если кто-то опоздает – также заплатит серьёзный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их, — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Рейтинг
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android