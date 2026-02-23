Генич извинился перед Глебовым за свои слова о возможных травмах игрока ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич принёс извинения футболисту ЦСКА Кириллу Глебову. Ранее на журналиста обрушились с критикой болельщики красно-синих из-за слов о том, что футболист может быть подвержен травмам в ближайшие пару лет.

«Там руководство ЦСКА ещё выступило. Основная претензия была: «Как теперь молодому парню, его родителям, родственникам, его девушке, как на всё это реагировать?» Ну слушайте, футбол — это тоже возможность и история, как справляться с давлением. Это входит в стоимость билета.

Поэтому, ну, перед Кириллом приношу свои извинения. Дальше эту тему развивать не имею никакого желания», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».