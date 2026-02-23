Стало известно, что говорил Месси судьям после матча с «Лос-Анджелесом» в 1-м туре МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выразил недовольство судейством после поражения в 1-м туре МЛС от «Лос-Анджелеса» со счётом 0:3. После матча восьмикратный обладатель «Золотого мяча» был возмущён и пытался попасть в судейскую комнату. В ходе обсуждения с арбитрами Месси произнёс несколько фраз, которые были зафиксированы на видео.

«Вы всегда говорите бессвязно и свистите всякую чушь. Вам тоже нужно научиться уважению. Нас вы всегда судите по-другому», — приводит слова Месси The Touchline в соцсети Х.

Следующий матч «Интер Майами» в МЛС состоится в ночь с 1 на 2 марта по московскому времени. Команда сыграет на выезде с «Орландо Сити». Напомним, «Интер Майами» является действующим обладателем Кубка МЛС.