Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Шнякин поделился инсайдом по переходу Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА

Дмитрий Шнякин поделился инсайдом по переходу Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился подробностями зимнего перехода защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга» в московский ЦСКА. Бразилец присоединился к армейцам в феврале текущего года.

«В любом случае мы понимаем, что это качественный игрок. Я пообщался тоже с армейцами по поводу трансферной кампании, интересные детали узнал насчёт Матеуса Рейса: то, что долго вели, очень аккуратно ждали момент, когда включиться и выкрутить руки «Спортингу», чтобы он не мог уже как-то на процессы повлиять.

И одно очень важное качество: при Матеусе Рейсе в «Спортинге» молодые очень здорово прогрессировали. Он очень хорошо влияет на молодых игроков», — сказал Шнякин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Рейтинг
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android