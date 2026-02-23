Дмитрий Шнякин поделился инсайдом по переходу Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился подробностями зимнего перехода защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга» в московский ЦСКА. Бразилец присоединился к армейцам в феврале текущего года.

«В любом случае мы понимаем, что это качественный игрок. Я пообщался тоже с армейцами по поводу трансферной кампании, интересные детали узнал насчёт Матеуса Рейса: то, что долго вели, очень аккуратно ждали момент, когда включиться и выкрутить руки «Спортингу», чтобы он не мог уже как-то на процессы повлиять.

И одно очень важное качество: при Матеусе Рейсе в «Спортинге» молодые очень здорово прогрессировали. Он очень хорошо влияет на молодых игроков», — сказал Шнякин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».