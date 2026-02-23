«Торино» уволил Марко Барони, новым тренером стал Роберто Д′Аверса

Итальянский «Торино» объявил об увольнении главного тренера клуба Марко Барони. Вместо него клуб назначил Роберто Д′Аверсу. 50-летний специалист ранее возглавлял «Эмполи», «Лечче», «Сампдорию» и «Парму». Д′Аверса подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

После 26 туров «Торино» занимает 15-е место в Серии А, набрав 27 очков. В восьми последних матчах итальянского чемпионата команда одержала одну победу — над «Лечче» со счётом 1:0.

В следующем, 27-м туре, «Торино» встретится на домашнем стадионе «Олимпико Гранде Торино» с римским «Лацио». После 26 туров Серии А возглавляет турнирную таблицу «Интер» с 64 очками.