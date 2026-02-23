Скидки
«Торино» уволил Марко Барони, новым тренером стал Роберто Д′Аверса

«Торино» уволил Марко Барони, новым тренером стал Роберто Д′Аверса
Комментарии

Итальянский «Торино» объявил об увольнении главного тренера клуба Марко Барони. Вместо него клуб назначил Роберто Д′Аверсу. 50-летний специалист ранее возглавлял «Эмполи», «Лечче», «Сампдорию» и «Парму». Д′Аверса подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

После 26 туров «Торино» занимает 15-е место в Серии А, набрав 27 очков. В восьми последних матчах итальянского чемпионата команда одержала одну победу — над «Лечче» со счётом 1:0.

В следующем, 27-м туре, «Торино» встретится на домашнем стадионе «Олимпико Гранде Торино» с римским «Лацио». После 26 туров Серии А возглавляет турнирную таблицу «Интер» с 64 очками.

Комментарии
