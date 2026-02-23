BBC: Лени Йоро лишён прав на шесть месяцев за превышение скорости и оштрафован на £ 666

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро лишён водительских прав на шесть месяцев за значительное превышение скорости. Французский футболист также оштрафован на £ 666 (€ 759) и обязан выплатить £ 120 (€ 136) судебных издержек и £ 266 (€ 303) в виде компенсационного сбора. Об этом сообщает BBC.

Йоро нарушил правила дорожного движения в конце августа 2025 года в пригороде Манчестера. Защитник «красных дьяволов» на своём Porsche Cayenne GTS разогнался до 112 км/ч на участке дороги возле жилых домов и школы, что более чем в два раза превышает ограничение в 48 км/ч. Футболист признал свою вину, а его юристы принесли извинения от его имени, указав, что дорога была свободна, а игрок спешил отвезти друга на железнодорожную станцию. 20-летний француз не планирует оспаривать своё наказание.

Лени Йоро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля» летом 2024 года за € 62 млн. В сезоне-2025/2026 защитник провёл 24 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Контракт француза с манкунианцами рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.