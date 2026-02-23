Скидки
Гари Невилл: ничего не буду иметь против, если Кэррика утвердят в качестве тренера «МЮ»

Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о возможном утверждении тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика в нынешней должности на постоянной основе.

«Ничего не буду иметь против, если Майкла Кэррика утвердят в качестве главного тренера на постоянной основе, он мне очень импонирует. Вместе с этим я считаю, что «Манчестер Юнайтед» должен выбрать лучшего специалиста.

Два предыдущих тренера были неопытны. Сульшер пришёл в команду в статусе бывшего футболиста «МЮ», однако это не помогло. По этой причине, думаю, сейчас важнее всего исключить любые риски в этом вопросе», — приводит слова Невилла Sky Sports.

