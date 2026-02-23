Паулу Фонсека осудил политику Дональда Трампа и высказался о чемпионате мира в США

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека выразил своё недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Ранее португальский специалист критиковал действия администрации США. Фонсека ответил на вопрос о том, должны ли европейские страны отказаться от участия в следующем чемпионате мира, который пройдёт в США.

«Я не знаю. Правда в том, что те из нас, кто любит футбол, предпочли бы, чтобы чемпионат мира проходил в другом месте. Не в США, не сейчас. Позиция американского президента – забывать, игнорировать самых обездоленных, самых слабых, думать о своих экономических интересах. Американский президент не думает о людях. Он думает только о деньгах. Я не знаю, является ли футбол лучшим способом протеста против этого, но есть вещи, которые для меня неприемлемы.

Знаете, что я почувствовал, когда увидел [как Премию мира ФИФА вручают Трампу]? Стыд. Это так печально. Футбол этого не заслуживает. Это позор», – приводит слова Фонсеки L’Équipe.