Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паулу Фонсека осудил политику Дональда Трампа и высказался о чемпионате мира в США

Паулу Фонсека осудил политику Дональда Трампа и высказался о чемпионате мира в США
Комментарии

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека выразил своё недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Ранее португальский специалист критиковал действия администрации США. Фонсека ответил на вопрос о том, должны ли европейские страны отказаться от участия в следующем чемпионате мира, который пройдёт в США.

«Я не знаю. Правда в том, что те из нас, кто любит футбол, предпочли бы, чтобы чемпионат мира проходил в другом месте. Не в США, не сейчас. Позиция американского президента – забывать, игнорировать самых обездоленных, самых слабых, думать о своих экономических интересах. Американский президент не думает о людях. Он думает только о деньгах. Я не знаю, является ли футбол лучшим способом протеста против этого, но есть вещи, которые для меня неприемлемы.

Знаете, что я почувствовал, когда увидел [как Премию мира ФИФА вручают Трампу]? Стыд. Это так печально. Футбол этого не заслуживает. Это позор», – приводит слова Фонсеки L’Équipe.

Материалы по теме
Йозеф Блаттер: Трамп — худшее, что когда-либо случалось с ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android