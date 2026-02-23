«Барселона» отказалась продавать Ламина Ямаля в «ПСЖ» за € 250 млн, Лапорта подтвердил

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как «Пари Сен-Жермен» пытался приобрести у каталонцев вингера сборной Испании Ламина Ямаля. Ранее СМИ сообщали об интересе к молодому футболисту со стороны французской команды.

«ПСЖ» два года назад предлагал нам € 250 млн за Ламина Ямаля. Мы отказались. Ему было 17 лет — некоторые считали нас сумасшедшими!» — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо со ссылкой на медиафутбольный Jijantes FC.

Ламин Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с апреля 2023 года. Испанец дебютировал в возрасте 15 лет и 290 дней. В текущем сезоне на счету форварда 15 голов и 14 результативных передач в 33 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах.