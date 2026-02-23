Скидки
«Я слегка не согласен». Руни — о похвале в адрес полузащитника «Арсенала» Эзе

«Я слегка не согласен». Руни — о похвале в адрес полузащитника «Арсенала» Эзе
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни скептически высказался о похвале в адрес полузащитника «Арсенала» Эберечи Эзе после матча «канониров» с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1) в 27-м туре АПЛ. Футболист оформил дубль в этой игре.

«Я слегка не согласен с [похвалой в адрес Эзе], поскольку не считаю, что он здорово проявляет себя на протяжении всего сезона. Две игры с «Тоттенхэмом» выдвинули его на передний план, но в остальных матчах он, на мой взгляд, не был так уж хорош.

Полагаю, что во многом это связано с отсутствием постоянной игровой практики, я это понимаю, но в плане характера я бы приложил много усилий в играх и на тренировках, чтобы тренеру было нелегко отказаться от меня. По правде сказать, он не делает достаточно для того, чтобы зарезервировать место в составе. Я понимаю, что Мартин Эдегор капитан, однако ты всё равно должен сделать так, чтобы Микель Артета не мог тебя оставить вне состава.

После первой игры с «Тоттенхэмом» мне показалось, что Эзе работает недостаточно усердно, остаётся надеяться, что он сможет играть более стабильно, чтобы оставаться в деле. Ему нужно проявлять себя лучше, чем на протяжении прошедшей части сезона», — сказал Руни в интервью для BBC.

