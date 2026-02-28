Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Боруссия Дортмунд — Бавария: прямая трансляция матча 24-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 20:30

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прямая видеотрансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в 20:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд».

Смотрите матч здесь:
Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шлоттербек – 26'     1:1 Кейн – 54'     1:2 Кейн – 70'     2:2 Свенссон – 83'     2:3 Киммих – 87'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
«Боруссия» бьётся за очки в погоне за «Баварией»! Смотрите видеотрансляцию на «Чемпе»
Live
«Боруссия» бьётся за очки в погоне за «Баварией»! Смотрите видеотрансляцию на «Чемпе»

Самые большие стадионы мира:

