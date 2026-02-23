Форвард «Балтики» Хиль высказался об уходе Сауся в «Спартак» и Пряхина в «Ахмат» зимой

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль высказался о переходе экс-защитника калининградцев Владислава Сауся в московский «Спартак» и полузащитника Сергея Пряхина в грозненский «Ахмат». Оба футболиста сменили клубы в зимнее трансферное окно.

«Зимой ушли два сильных футболиста, которые играли важную роль в «Балтике». Но не думаю, что их продажа скажется на команде. Просто у нас нет такого футболиста, который бы в одиночку мог решить исход любой встречи.

Обычно мы все вместе, как единое целое боремся за победу. Поэтому мне и кажется, что уход Сауся и Пряхина не сильно на нас повлияет», — заявил Хиль в эфире «Матч ТВ».