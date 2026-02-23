«Постараемся отыграться». Киву — о втором стыковом матче ЛЧ с «Будё-Глимт»

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем втором стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА с «Будё-Глимт». Встреча состоится завтра, 24 февраля. Первая игра завершилась победой норвежской команды со счётом 3:1.

«Постараемся отыграться. Будем играть в атакующий футбол, активно. Мы должны быть готовы к тому, что придётся играть 120 минут. Мы могли сыграть лучше [в первом матче], это разочаровывает. Но мы перезагрузились, и теперь меня интересует только наш настрой и наша уверенность — мы знаем, что можем стать лучшей версией себя и всё изменить», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.