Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Постараемся отыграться». Киву — о втором стыковом матче ЛЧ с «Будё-Глимт»

«Постараемся отыграться». Киву — о втором стыковом матче ЛЧ с «Будё-Глимт»
Комментарии

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем втором стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА с «Будё-Глимт». Встреча состоится завтра, 24 февраля. Первая игра завершилась победой норвежской команды со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Постараемся отыграться. Будем играть в атакующий футбол, активно. Мы должны быть готовы к тому, что придётся играть 120 минут. Мы могли сыграть лучше [в первом матче], это разочаровывает. Но мы перезагрузились, и теперь меня интересует только наш настрой и наша уверенность — мы знаем, что можем стать лучшей версией себя и всё изменить», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Ему следовало бы прополоскать рот, когда он говорит о моём отце». Сын Марадоны — о Киву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android