«Боруссия» Д — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре «шмели» сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (2:2). «Красные» победили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:2. В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Кёльном». Игра состоится 7 марта. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Боруссией» Мёнхенгладбах (6 марта).

