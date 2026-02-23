Скидки
Уэйн Руни: «Тоттенхэм» находится в турнирной таблице там, где должен быть

Уэйн Руни: «Тоттенхэм» находится в турнирной таблице там, где должен быть
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями от игры «Тоттенхэм Хотспур» в матче 27-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:4).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

«Это была хорошая игра, «Арсенал» явно показал свой класс, а «Тоттенхэм» — просто не очень хорошая команда. Если посмотреть на их состав, то, вероятно, станет ясно, что они находятся там, где должны быть.

Конечно, это большой клуб с хорошим, новым стадионом, но я просто не думаю, что игроки «Тоттенхэма» достаточно хороши, чтобы конкурировать на уровне Премьер-лиги. У «Тоттенхэма» всё будет хорошо, вряд ли они вылетят из АПЛ, но сейчас они там [на 16-м месте], и в прошлом сезоне они были в похожей ситуации. Это серьёзная проблема для клуба, вызывающая беспокойство, независимо от того, останутся ли они в Премьер-лиге или нет, потому что уровень их мастерства снизился», — сказал Руни в интервью для BBC.

«Я слегка не согласен». Руни — о похвале в адрес полузащитника «Арсенала» Эзе
