Тренер «Будё-Глимт» Кнутсен высказался перед вторым стыковым матчем ЛЧ с «Интером»

Главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался перед предстоящим вторым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Встреча состоится завтра, 24 февраля. Первая игра завершилась победой норвежской команды со счётом 3:1.

«Я верю в нашу идентичность и в ту работу, которую мы делаем уже долгое время. Это становится естественным. Зарождается доверие и культура, мы начинаем верить в класс нашей команды. Нам очень повезло, потому что мы долгое время выступали в Лиге Европы и уровень наших соперников всё время рос. Мы верили в этот процесс развития.

Мне нравится новый формат. Каждый матч очень важен. Думаю, это повысило общий уровень игры во всех трёх турнирах — Лиге конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Мы соревнуемся на самом высоком уровне. Это совершенно ясно. Мы это чувствовали. Перед последними тремя матчами общего этапа у нас было всего три очка, но затем мы взяли четыре очка на выезде с дортмундской «Боруссией» и «Атлетико» и обыграли «Манчестер Сити» у себя дома. Это очень важно. Это показывает потенциал команды. Это также показывает, что мы сильны как команда, что мы быстро усваиваем уроки и у нас крепкий командный дух», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.