Майкл Кэррик высказался о матче «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от матча своих подопечных с «Эвертоном» в 27-м туре английской Премьер-Лиги, а также объяснил отсутствие в составе центрального защитника Лисандро Мартинеса.

«Это Премьер-лига, здесь сложно выигрывать матчи, но мы учимся. В целом игра [против «Вест Хэма»] сложилась для нас удачно. Нам немного не хватало искры в последней трети поля, нужно было быть более агрессивными в штрафной, но то, что мы смогли создать опасные моменты в самом конце и забить, придало нам уверенности и боевого духа. Это показывает, что, даже когда мы не в лучшей форме, мы можем добиться успеха. Бывают взлёты и падения. Мы не слишком расстраиваемся. Мы хорошо начали сезон вместе и стараемся двигаться вперёд.

У ребят в линии атаки разные сильные стороны, и они могут играть разные роли, что, как нам кажется, является нашей сильной стороной. Даже во время матчей иногда они оказываются на разных позициях, и я не против, если они хорошо играют на своей позиции и понимают свою роль. Это даёт нам хорошую гибкость.

Отсутствие Мартинеса? Он просто подхватил что-то на этой неделе. Кажется, ничего страшного нет, но мы работаем над этим, поэтому он не сможет сыграть сегодня вечером. Он хорошо себя проявил, и мы разочарованы [его отсутствием], но Лени Йоро хорошо сыграл в матче с «Вест Хэмом», поэтому он выйдет на поле сегодня вечером», — сказал Кэррик в интервью Sky Sports.