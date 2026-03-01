Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Гамбург — РБ Лейпциг: прямая трансляция матча 24-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнётся в 21:30

«Гамбург» — «РБ Лейпциг»: прямая видеотрансляция матча Бундеслиги начнётся в 21:30
Комментарии

Сегодня, 1 марта, в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Гамбург» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Гамбург
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
1:0 Виейра – 22'     1:1 Ромуло – 36'     1:2 Диоманд – 50'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
