Тренер «Брюгге» Леко: в игре с «Атлетико» хотим показать, что ещё не достигли предела

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко высказался о предстоящем ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Атлетико» из Мадрида. В первой игре эти команды сыграли со счётом 3:3.

«Выступать в плей-офф Лиги чемпионов вместе с «Брюгге» — настоящая привилегия. С другой стороны, всегда хочется большего. Мы постараемся показать, что ещё не достигли своего предела. Мы здесь для того, чтобы добиться нужного результата и доказать, что способны на это. Даже в матчах с сильнейшими клубами. Даже с учётом того, что мы понимаем, с кем нам предстоит играть», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.