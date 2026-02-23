Скидки
Тренер «Брюгге» Леко: в игре с «Атлетико» хотим показать, что ещё не достигли предела

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко высказался о предстоящем ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Атлетико» из Мадрида. В первой игре эти команды сыграли со счётом 3:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
«Выступать в плей-офф Лиги чемпионов вместе с «Брюгге» — настоящая привилегия. С другой стороны, всегда хочется большего. Мы постараемся показать, что ещё не достигли своего предела. Мы здесь для того, чтобы добиться нужного результата и доказать, что способны на это. Даже в матчах с сильнейшими клубами. Даже с учётом того, что мы понимаем, с кем нам предстоит играть», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.

