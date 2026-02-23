Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хау — о матче ЛЧ: мы хотим победить «Карабах», наша энергия сейчас на высоте

Хау — о матче ЛЧ: мы хотим победить «Карабах», наша энергия сейчас на высоте
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался перед предстоящим вторым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Карабахом». Встреча состоится во вторник, 24 февраля. Первая игра завершилась победой английской команды со счётом 6:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атмосфера в команде в последние несколько недель была по-настоящему сильной. Мы хорошо отреагировали на сложный период, который нам пришлось пережить. Мы готовы к матчу.

Я призываю своих игроков мечтать и задаваться вопросом «А что, если?» Это полезно, ведь мы уже доказали, что способны конкурировать на таком уровне. Прежде всего, мы хотим победить завтра. Мы обрели тот ритм и стабильность, к которым стремились. Наша энергия сейчас на высоте.

В этой Лиге чемпионов мы выдали несколько отличных матчей — можно сказать, приберегли свои лучшие силы именно для этого турнира. Много говорили о результате первой встречи с «Карабахом», но для меня важнее были сама игра, настрой и тот голод до побед, который мы продемонстрировали. Это тот уровень, которого я хочу достигать — или быть к нему максимально близким — как можно чаще», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Тренер «Ньюкасла» Хау: «Карабаху» не повезло встретиться с нами именно сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android