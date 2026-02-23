Хау — о матче ЛЧ: мы хотим победить «Карабах», наша энергия сейчас на высоте

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался перед предстоящим вторым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Карабахом». Встреча состоится во вторник, 24 февраля. Первая игра завершилась победой английской команды со счётом 6:1.

«Атмосфера в команде в последние несколько недель была по-настоящему сильной. Мы хорошо отреагировали на сложный период, который нам пришлось пережить. Мы готовы к матчу.

Я призываю своих игроков мечтать и задаваться вопросом «А что, если?» Это полезно, ведь мы уже доказали, что способны конкурировать на таком уровне. Прежде всего, мы хотим победить завтра. Мы обрели тот ритм и стабильность, к которым стремились. Наша энергия сейчас на высоте.

В этой Лиге чемпионов мы выдали несколько отличных матчей — можно сказать, приберегли свои лучшие силы именно для этого турнира. Много говорили о результате первой встречи с «Карабахом», но для меня важнее были сама игра, настрой и тот голод до побед, который мы продемонстрировали. Это тот уровень, которого я хочу достигать — или быть к нему максимально близким — как можно чаще», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.