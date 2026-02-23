Скидки
«Какие-то вещи не стоило говорить». Генич — о словах Глушенкова про новичков «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про новобранцев сине-бело-голубых Джона Джона и Джона Дурана. Оба легионера перебрались в санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

«Макс остаётся Максом. Он очень красиво сказал: «Мне не надо ничего доказывать, все и так знают, что я за продукт». Действительно, какие-то вещи, может, и не стоило говорить, особенно что касается взаимоотношений с партнёрами:

— Как Джон Джон?
— Мы на него посмотрим ещё на искусственном поле в Оренбурге и при минус пять в Калининграде.

— Как тебе Дуран?
— Знаю Кевина Дюранта из НБА.

Вот такие вещи, знаешь, #########, и интервью такое получилось… Мне даже интересно, пресс-служба «Зенита» его сверяла или нет? Если сверяла и они это оставили, значит, они видят в этом норму», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

