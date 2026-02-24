Скидки
Результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 23 февраля, завершился 26-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 26-го тура Серии А:

Пятница, 20 февраля:

«Сассуоло» — «Верона» — 3:0.

Суббота, 21 февраля:

«Ювентус» — «Комо» — 0:2;
«Лечче» — «Интер» — 0:2;
«Кальяри» — «Лацио» — 0:0.

Воскресенье, 22 февраля:

«Дженоа» — «Торино» — 3:0;
«Аталанта» — «Наполи» — 2:1;
«Милан» — «Парма» — 0:1;
«Рома» — «Кремонезе» — 3:0.

Понедельник, 23 февраля:

«Фиорентина» — «Пиза» — 1:0;
«Болонья» — «Удинезе» — 1:0.

По итогам 26 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 64 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 54 очка после 26 игр. Тройку лидеров с 50 очками замыкает «Наполи».

