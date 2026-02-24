Результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 23 февраля, завершился 25-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании:
20 февраля, пятница:
«Атлетик» Бильбао — «Эльче» — 2:1.
21 февраля, суббота:
«Реал Сосьедад» – «Овьедо» — 3:3;
«Бетис» – «Райо Вальекано» — 1:1;
«Осасуна» – «Реал» Мадрид — 2:1;
«Атлетико» Мадрид – «Эспаньол» — 4:2.
22 февраля, воскресенье:
«Хетафе» – «Севилья» — 0:1;
«Барселона» – «Леванте» — 3:0;
«Сельта» – «Мальорка» — 2:0;
«Вильярреал» – «Валенсия» — 2:1.
23 февраля, понедельник:
«Алавес» – «Жирона» — 2:2.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», которая набрала 61 очко за 25 матчей. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке с 60 очками. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», у команды 51 очко.