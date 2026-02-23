Скидки
Диего Симеоне: «Брюгге» играет качественно и храбро

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем ответном стыковом матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». В первой игре эти команды сыграли со счётом 3:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
«Мы хотим, чтобы наши болельщики сплотились вокруг команды, их энергия — наше топливо. А мы должны заплатить за эту поддержку усердной работой и красивым футболом. Никогда не знаешь, что будет дальше. Во время игры приходится адаптироваться.

«Брюгге» играет качественно и храбро под руководством тренера, который знает своё дело. Они всегда проявляли себя здорово, независимо от того, где проходила игра», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Диего Симеоне достиг предварительного соглашения с миланским «Интером» — El Chiringuito
