Диего Симеоне: «Брюгге» играет качественно и храбро
Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем ответном стыковом матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». В первой игре эти команды сыграли со счётом 3:3.
«Мы хотим, чтобы наши болельщики сплотились вокруг команды, их энергия — наше топливо. А мы должны заплатить за эту поддержку усердной работой и красивым футболом. Никогда не знаешь, что будет дальше. Во время игры приходится адаптироваться.
«Брюгге» играет качественно и храбро под руководством тренера, который знает своё дело. Они всегда проявляли себя здорово, независимо от того, где проходила игра», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
