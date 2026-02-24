Скидки
Матвей Сафонов с женой в формате блица ответил на вопросы об отношениях

Комментарии

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов с женой Мариной в формате блиц-опроса ответили на вопросы об отношениях, сыграв в игру «Норм или стрём».

— Удалять сообщения у обоих в переписке?
— Ситуативно.

— Нет, нужно отвечать «норм» или «стрём». Сносишь чат.
— Стрём.

— Дружить с противоположным полом?
— Норм.

— Отслеживать в локаторе геопозицию партнёра?
— Следить за этим стрём, делиться — норм.

— Знать пароли телефона друг друга?
— Норм.

— Когда женщина не умеет готовить?
— Норм.

— Указывать девушке, как ей одеваться?
— Норм.

— Чего?
— Да вы вообще безбашенные.

— Дарить цветы только по праздникам?
— Стрём. Даже по праздникам не надо.

— Устраивать эмоциональные качели.
— Стрём.

— Обсуждать свои отношения с друзьями или подругами?
— Стрём.

— Обманывать во благо?
— Норм.

— Оплачивать квартиру и счета пополам?
— Думаю, что стрём.

— Не брать фамилию мужа?
— Стрём. Да не, норм, норм.

— Спать под разными одеялами?
— Стрём.

— Спать в раздельных спальнях?
— Стрём.

— Сказать, что ты идёшь играть в компьютер на два часа, и играть шесть.
— Норм.

— Не норм.
— Норм, — сказал Сафонов в видео, опубликованном на странице жены в социальной сети.

