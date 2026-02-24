Матвей Сафонов с женой в формате блица ответил на вопросы об отношениях

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов с женой Мариной в формате блиц-опроса ответили на вопросы об отношениях, сыграв в игру «Норм или стрём».
— Удалять сообщения у обоих в переписке?
— Ситуативно.
— Нет, нужно отвечать «норм» или «стрём». Сносишь чат.
— Стрём.
— Дружить с противоположным полом?
— Норм.
— Отслеживать в локаторе геопозицию партнёра?
— Следить за этим стрём, делиться — норм.
— Знать пароли телефона друг друга?
— Норм.
— Когда женщина не умеет готовить?
— Норм.
— Указывать девушке, как ей одеваться?
— Норм.
— Чего?
— Да вы вообще безбашенные.
— Дарить цветы только по праздникам?
— Стрём. Даже по праздникам не надо.
— Устраивать эмоциональные качели.
— Стрём.
— Обсуждать свои отношения с друзьями или подругами?
— Стрём.
— Обманывать во благо?
— Норм.
— Оплачивать квартиру и счета пополам?
— Думаю, что стрём.
— Не брать фамилию мужа?
— Стрём. Да не, норм, норм.
— Спать под разными одеялами?
— Стрём.
— Спать в раздельных спальнях?
— Стрём.
— Сказать, что ты идёшь играть в компьютер на два часа, и играть шесть.
— Норм.
— Не норм.
— Норм, — сказал Сафонов в видео, опубликованном на странице жены в социальной сети.