Матвей Сафонов с женой в формате блица ответил на вопросы об отношениях

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов с женой Мариной в формате блиц-опроса ответили на вопросы об отношениях, сыграв в игру «Норм или стрём».

— Удалять сообщения у обоих в переписке?

— Ситуативно.

— Нет, нужно отвечать «норм» или «стрём». Сносишь чат.

— Стрём.

— Дружить с противоположным полом?

— Норм.

— Отслеживать в локаторе геопозицию партнёра?

— Следить за этим стрём, делиться — норм.

— Знать пароли телефона друг друга?

— Норм.

— Когда женщина не умеет готовить?

— Норм.

— Указывать девушке, как ей одеваться?

— Норм.

— Чего?

— Да вы вообще безбашенные.

— Дарить цветы только по праздникам?

— Стрём. Даже по праздникам не надо.

— Устраивать эмоциональные качели.

— Стрём.

— Обсуждать свои отношения с друзьями или подругами?

— Стрём.

— Обманывать во благо?

— Норм.

— Оплачивать квартиру и счета пополам?

— Думаю, что стрём.

— Не брать фамилию мужа?

— Стрём. Да не, норм, норм.

— Спать под разными одеялами?

— Стрём.

— Спать в раздельных спальнях?

— Стрём.

— Сказать, что ты идёшь играть в компьютер на два часа, и играть шесть.

— Норм.

— Не норм.

— Норм, — сказал Сафонов в видео, опубликованном на странице жены в социальной сети.