Полузащитник «Атлетико» Коке Ресуррекьон высказался об ответном матче ЛЧ с «Брюгге»

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон поделился ожиданиями от предстоящего ответного стыкового матча Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». В первой игре эти команды сыграли со счётом 3:3.

«На протяжении многих лет вечера матчей стадии плей-офф были волшебными для нас. Надеюсь, мы вновь это испытаем. Нам нужно сражаться, бороться за каждый мяч и, конечно же, забивать голы. Нам нужны такие вечера, когда наши болельщики выкладываются на 200%, а игроки делают то же самое», — приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.