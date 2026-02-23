Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Атлетико» Коке Ресуррекьон высказался об ответном матче ЛЧ с «Брюгге»

Полузащитник «Атлетико» Коке Ресуррекьон высказался об ответном матче ЛЧ с «Брюгге»
Комментарии

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон поделился ожиданиями от предстоящего ответного стыкового матча Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». В первой игре эти команды сыграли со счётом 3:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На протяжении многих лет вечера матчей стадии плей-офф были волшебными для нас. Надеюсь, мы вновь это испытаем. Нам нужно сражаться, бороться за каждый мяч и, конечно же, забивать голы. Нам нужны такие вечера, когда наши болельщики выкладываются на 200%, а игроки делают то же самое», — приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Диего Симеоне: «Брюгге» играет качественно и храбро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android