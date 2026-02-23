Скидки
Константин Генич: «Локомотив» очень легковесен в борьбе за чемпионство

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры московского «Локомотива» в контексте борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне.

«За «Локомотивом» приятно наблюдать, потому что патриотично к ним относишься, у них минимум легионеров, очень много россиян. Но «Локомотив» очень легковесен в борьбе за чемпионство. Если посмотреть на «Краснодар», вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идёт. Перед матчем в «Краснодаре» выстраиваются атлеты, а в «Локомотиве» более поджарые ребята», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент железнодорожники находятся на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

