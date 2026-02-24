УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на Федерико Вальверде
УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Организация не применит санкции к игроку за эпизод, произошедший в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская команда уступила испанцам со счётом 0:1.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'
На 82-й минуте встречи Вальверде ударил защитника «Бенфики» Самуэля Даля, который упал на поле, схватившись за виски. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не наказал уругвайца.
«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку за этот эпизод. Однако, согласно информации издания Marca, организация отклонила жалобу португальцев. Таким образом, Вальверде не понесёт наказания за свои действия в данном матче.
Комментарии
