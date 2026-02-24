Скидки
Нападающий «Балтики» Хиль: мы можем взять золотые медали в РПЛ

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль полагает, что его команда может побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. На данный момент балтийцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Конечно, мы можем взять золотые медали в РПЛ, ведь нет ничего невозможного! В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое. И мы не так далеки, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Такая большая пауза в сезоне меня, конечно, поначалу удивила. В Колумбии или Сальвадоре я мог не проводить официальных матчей месяц‑полтора, но потом чемпионат всегда возобновлялся. А в России всё иначе. Но я использовал это время с пользой, увиделся с друзьями и семьей. Когда ты находишься в другой стране совсем один, конечно, хочется как можно больше времени провести с близкими.

Но они все были сильно удивлены, что я так долго находился дома! Получается, отдыхал больше обычного. Из России в Колумбию я долетел быстро, время ведь идёт незаметно, когда отправляешься в отпуск. А вот полёт обратно показался очень длинным! Но, с другой стороны, я повидал семью и возвращался в Россию с позитивным настроем. Было немного грустно со всеми опять прощаться, но в целом нормально», — сказал Хиль в эфире «Матч Премьер».

