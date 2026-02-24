Нападающий «Балтики» Хиль: клубы РПЛ смогут конкурировать с ведущими командами Европы

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль поделился мнением на тему конкурентоспособности российских команд после возвращения в международные турниры.

«Если российские клубы вернут в еврокубки, они точно будут там конкурентоспособны. Ведь и раньше все видели, как отлично команды из России смотрелись в Европе. Так что с уверенностью могу сказать: клубы РПЛ смогут конкурировать с ведущими командами континента.

А ещё до того, как переехал играть в Россию, слышал и видел, как ваши клубы выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Знал про «Зенит» и многие московские команды. Но про «Зенит», конечно, знал больше. Потому что эта команда на слуху в Южной и Центральной Америке», — сказал Хиль в эфире «Матч Премьер».