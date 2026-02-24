Скидки
«Валенсия» объявила о трансфере экс-защитника сборной Аргентины

Комментарии

Аргентинский правый защитник Ренсо Саравия стал игроком «Валенсии». О переходе 32-летнего футболиста сообщила пресс-служба «летучих мышей» на официальном сайте команды. В составе нового клуба Саравия будет выступать под 25-м номером.

Отдельно отмечается, что в заявке команды Саравия заменит правого защитника Димитри Фулкье, выбывшего на продолжительный срок из-за повреждения. Последним клубом аргентинца был бразильский «Атлетико Минейро», который он покинул в январе текущего года.

В Европе Ренцо Саравия выступал за португальский «Порту». Кроме того, на счету футболиста девять матчей в составе сборной Аргентины.

