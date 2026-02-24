Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» недовольна решением УЕФА по инциденту с Вальверде

«Бенфика» недовольна решением УЕФА по инциденту с Вальверде
Комментарии

«Бенфика» выразила недовольство тем, что УЕФА не применит санкции в отношении полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Португальская команда потерпела поражение со счётом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте встречи Вальверде ударил защитника «Бенфики» Самуэля Даля, который упал на поле, схватившись за виски. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не наказал игрока «Реала».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку за этот эпизод. Однако УЕФА отклонил данную жалобу. Организация уведомила «Бенфику» о том, что инцидент с участием Федерико Вальверде не будет рассматриваться.

«Бенфика» выражает сожаление по поводу того, что УЕФА, несмотря на фотодоказательства нападения на игрока «Бенфики» Самуэля Даля, решил не предпринимать никаких дисциплинарных мер.

Нет сомнений в том, что эта ситуация заслуживает красной карточки, которая не была показана во время матча, и, поскольку жалоба отклонена, никаких дополнительных санкций не последует», — говорится в заявлении «Бенфики».

Материалы по теме
УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на Федерико Вальверде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android