«Бенфика» недовольна решением УЕФА по инциденту с Вальверде

«Бенфика» выразила недовольство тем, что УЕФА не применит санкции в отношении полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Португальская команда потерпела поражение со счётом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте встречи Вальверде ударил защитника «Бенфики» Самуэля Даля, который упал на поле, схватившись за виски. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не наказал игрока «Реала».

«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку за этот эпизод. Однако УЕФА отклонил данную жалобу. Организация уведомила «Бенфику» о том, что инцидент с участием Федерико Вальверде не будет рассматриваться.

«Бенфика» выражает сожаление по поводу того, что УЕФА, несмотря на фотодоказательства нападения на игрока «Бенфики» Самуэля Даля, решил не предпринимать никаких дисциплинарных мер.

Нет сомнений в том, что эта ситуация заслуживает красной карточки, которая не была показана во время матча, и, поскольку жалоба отклонена, никаких дополнительных санкций не последует», — говорится в заявлении «Бенфики».