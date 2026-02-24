Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дисквалифицированный хавбек «Бенфики» Престианни посетит матч ЛЧ с «Реалом» — AS

Дисквалифицированный хавбек «Бенфики» Престианни посетит матч ЛЧ с «Реалом» — AS
Комментарии

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни, дисквалифицированный из-за предполагаемых оскорблений в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма во время первого стыкового матча Лиги чемпионов, посетит ответную игру со «сливочными». Об этом сообщает AS.com.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, футболист будет присутствовать на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что может потребовать применения дополнительных мер безопасности.

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека, организация изучает данный эпизод. Отмечалось, что Престианни оскорбил Винисиуса, прикрыв рот футболкой, что затрудняет анализ происшествия.

Материалы по теме
Престианни принёс извинения партнёрам по «Бенфике» за скандал с Винисиусом в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android