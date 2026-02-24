Дисквалифицированный хавбек «Бенфики» Престианни посетит матч ЛЧ с «Реалом» — AS

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни, дисквалифицированный из-за предполагаемых оскорблений в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма во время первого стыкового матча Лиги чемпионов, посетит ответную игру со «сливочными». Об этом сообщает AS.com.

По данным источника, футболист будет присутствовать на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что может потребовать применения дополнительных мер безопасности.

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека, организация изучает данный эпизод. Отмечалось, что Престианни оскорбил Винисиуса, прикрыв рот футболкой, что затрудняет анализ происшествия.