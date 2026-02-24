«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» и находится в топ-4 АПЛ

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Единственный гол в этой игре забил Беньямин Шешко на 71-й минуте.

После этой игры «Эвертон» с 37 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «ириски» 28 февраля на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», а «красные дьяволы» 1 марта примут «Кристал Пэлас».