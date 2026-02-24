Скидки
Эвертон — Манчестер Юнайтед, результат матча 23 февраля 2026, счёт 0:1, 27-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» и находится в топ-4 АПЛ
Комментарии

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Шешко – 71'    

Единственный гол в этой игре забил Беньямин Шешко на 71-й минуте.

После этой игры «Эвертон» с 37 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «ириски» 28 февраля на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», а «красные дьяволы» 1 марта примут «Кристал Пэлас».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Руни — об «МЮ»: есть смысл оставить Кэррика, он успокоил команду
