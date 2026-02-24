Генич — о словах Слуцкого про журналистов: из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на слова главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого про журналистов. Ранее специалист заявил, что не даёт интервью спортивным изданиям, а журналисты его ненавидят.

— Что скажешь по высказываниям Слуцкого насчёт того, что видит журналистов, а там враги?

— Ну, из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится, что там одни враги. Ещё и глазки слезятся после операции. Ну и надо просто знать Леонида Викторовича, что он это видит так.

Каждый человек со своим нутром и со своим подходом к разным сегментом. Ну вот Леонид Викторович считает, что там враги, хотя никто плохо, например, о Слуцком там точно не думает. А вот ему так кажется, — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».