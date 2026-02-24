Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич — о словах Слуцкого про журналистов: из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится

Генич — о словах Слуцкого про журналистов: из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на слова главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого про журналистов. Ранее специалист заявил, что не даёт интервью спортивным изданиям, а журналисты его ненавидят.

— Что скажешь по высказываниям Слуцкого насчёт того, что видит журналистов, а там враги?
— Ну, из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится, что там одни враги. Ещё и глазки слезятся после операции. Ну и надо просто знать Леонида Викторовича, что он это видит так.

Каждый человек со своим нутром и со своим подходом к разным сегментом. Ну вот Леонид Викторович считает, что там враги, хотя никто плохо, например, о Слуцком там точно не думает. А вот ему так кажется, — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Они меня все ненавидят. И я их не очень люблю. Конфликт заложен». Слуцкий — о журналистах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android