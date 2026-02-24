Скидки
Результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 23 февраля, завершился 27-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 27-го тура АПЛ:

21 февраля, суббота:

«Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед» — 1:1;
«Челси» — «Бёрнли» — 1:1;
«Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:2;
«Вест Хэм Юнайтед» — «Борнмут» — 0:0;
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1.

22 февраля, воскресенье:

«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» — 0:1;
«Сандерленд» — «Фулхэм» — 1:3;
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 1:0;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» — 1:4.

23 февраля, понедельник:

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 61 очко за 28 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 56 очками после 27 игр. Тройку лидеров АПЛ замыкает «Астон Вилла», у бирмингемцев 51 очко после 27 матчей.

