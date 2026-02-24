Форвард «Балтики» Хиль: русский язык очень сложный, пока он для меня загадка

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль поделился своим отношением к русскому языку, а также рассказал, кто помогает ему коммуницировать с партнёрами по команде и тренерским штабом во время игр и тренировочного процесса.

«Русский язык очень сложный, честно говоря, пока он для меня загадка. Но я стараюсь его учить, знаю уже достаточно много слов. И всё это благодаря нашему переводчику, который постоянно мне подсказывает на поле во время тренировок и матчей. Но даже без него многие фразы тренера я уже хорошо понимаю», — заявил Хиль в эфире «Матч ТВ».

Брайан Хиль перебрался в «Балтику» из колумбийского «Депортес Толима» в январе прошлого года. В текущем сезоне на счету форварда сборной Сальвадора 10 голов и результативная передача в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.