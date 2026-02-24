Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Балтики» Хиль: русский язык очень сложный, пока он для меня загадка

Форвард «Балтики» Хиль: русский язык очень сложный, пока он для меня загадка
Комментарии

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль поделился своим отношением к русскому языку, а также рассказал, кто помогает ему коммуницировать с партнёрами по команде и тренерским штабом во время игр и тренировочного процесса.

«Русский язык очень сложный, честно говоря, пока он для меня загадка. Но я стараюсь его учить, знаю уже достаточно много слов. И всё это благодаря нашему переводчику, который постоянно мне подсказывает на поле во время тренировок и матчей. Но даже без него многие фразы тренера я уже хорошо понимаю», — заявил Хиль в эфире «Матч ТВ».

Брайан Хиль перебрался в «Балтику» из колумбийского «Депортес Толима» в январе прошлого года. В текущем сезоне на счету форварда сборной Сальвадора 10 голов и результативная передача в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Эксклюзив
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android