Сергей Семак: я не устал работать в «Зените». Посчитают, что не справляюсь — заменят

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем в «Зените» на фоне восьми лет непрерывной работы в санкт-петербургском клубе.

— Вы сказали, что у каждого игрока есть свой лимит в клубе. Вы уже восемь лет в «Зените», продлили свой контракт до конца сезона 2028/2029. Если отработаете его полностью — вы будете руководить «Зенитом» 11 лет. Даже Клопп работал в «Ливерпуле» меньше и устал. Неужели вы не устали?

— Нет. Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я ещё в «Зените» — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днём. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моём будущем в целом.

— Но со стороны многим кажется, что вы очень устали.

— А как можно со стороны измерить усталость? Нужны какие-то объективные показатели, как со зрелищностью футбола. Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моём штабе «Зенит» будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое.

— У людей, независимо от профессии, иногда появляется необходимость в смене обстановки. Вы восемь лет почти каждый день приезжаете на базу, видите почти тех же людей.

— Я в ЦСКА играл 10 лет — и не уставал.

— Но стресс от тренерской работы выше.

— Безусловно. Но на сегодняшний день я не устал, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018-го. С сине-бело-голубыми специалист завоевал шесть титулов чемпиона России, два Кубка страны и пять Суперкубков. Ранее он работал главным тренером «Уфы».

