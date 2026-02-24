Скидки
Корнаухов прокомментировал трансфер Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»

Корнаухов прокомментировал трансфер Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»
Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о трансфере уругвайского нападающего Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

«В «Пари НН» Боселли был лидером, решал и давал результат для команды. В «Краснодаре» ему нужно будет выиграть конкуренцию. По тому, как краснодарский клуб выглядел до зимней паузы и как готовился к чемпионату через Зимний кубок РПЛ, мы видим, что чемпионат начнут те футболисты, которых мы можем предсказать со 100% уверенностью. Если, конечно, не будет форс-мажорных обстоятельств. Боселли будет получать игровое время, он должен будет доказывать свою состоятельность и ждать оплошность ребят из стартового состава», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

