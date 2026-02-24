Скидки
Клуб МЛС близок к подписанию Антуана Гризманна из «Атлетико» — Фабрицио Романо

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшие дни может завершить переход в клуб МЛС «Орландо Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на инсайдеров Тома Богерта и Марио Кортахану.

По информации источника, переговоры между всеми сторонами идут полным ходом и сильно продвинулись в последние дни. Отмечается, что «Орландо» хочет, чтобы Гризманн перешёл в клуб из США в ближайшие недели после визита спортивного директора клуба Рикардо Морейры в Мадрид.

34-летний Гризманн является лучшим бомбардиром в истории красно-белых с 210 голами. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и отдал два результативных паса. Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2027 года.

