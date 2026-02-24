Скидки
Тренер «Карабаха» высказался о грядущем матче ЛЧ с «Ньюкаслом» после 1:6

Тренер «Карабаха» высказался о грядущем матче ЛЧ с «Ньюкаслом» после 1:6
Комментарии

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 24 февраля. Начало в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
«Мы проанализировали первую игру. Нам нужно быть более осторожными и ответственными в ответном матче. Мы постараемся хорошо показать себя на выезде. Это турнир, где по мере продвижения команды повышается и уровень соперников», — приводит слова Гурбанова официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый стыковой матч, проходивший в Азербайджане, завершился разгромным поражением хозяев поля со счётом 1:6. Отметим, «Карабах» впервые в истории вышел в пле-офф Лиги чемпионов.

