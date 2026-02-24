Скидки
Тренер «Лиона» раскритиковал президента ФИФА за возможное снятие ограничений с России

Комментарии

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека выразил недовольство действиями президента ФИФА Джанни Инфантино, сравнив его политику с позицией президента США Дональда Трампа.

«Президент ФИФА считает возможным возвращение российских команд. То есть мы запланируем матч в Москве, тогда как украинские клубы вынуждены проводить игры вне дома? Это абсолютно недопустимо. Футбол не является панацеей от всех бед мира, однако способен внести вклад в восстановление справедливости. Тем не менее, позиция Инфантино напоминает позицию Трампа: экономические интересы ставятся превыше всего, в ущерб интересам простых людей», — приводит слова Фонсеки в L'Équipe.

Ранее Инфантино выступил с заявлением о необходимости снятия ограничений с участия российских команд в европейских турнирах: «Отстранение России ни к чему хорошему не привело, оно лишь усилило негатив и чувство несправедливости».

