Павел Погребняк назвал лучшего игрока в истории чемпионата России

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поучаствовал в блиц-опросе для официального телеграм-канала Российской Премьер-Лиги после Кубка Легенд, где форвард в составе ветеранов сине-бело-голубых занял четвёртое место.

— Лучший игрок РПЛ сейчас?
— Джон Кордоба.

— Лучший игрок в истории чемпионатов России?
— Недавно вроде было голосование. Оставим Андрея Сергеевича [Аршавина] на первой строчке.

— Лучший ваш партнёр в РПЛ?
— Анатолий Тимощук.

— Против кого вам было сложно играть в РПЛ?
— Сергей Игнашевич.

— Лучший стадион РПЛ?
— «Газпром Арена», — сказал Погребняк в видео для официального телеграм-канала РПЛ.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 42 года.

Комментарии
