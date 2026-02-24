Скидки
Погребняк назвал звёздного игрока, которого хотел бы видеть в РПЛ

Погребняк назвал звёздного игрока, которого хотел бы видеть в РПЛ
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поучаствовал в блиц-опросе для официального телеграм-канала Российской Премьер-Лиги после Кубка Легенд, где форвард в составе ветеранов «Зенита» занял четвёртое место.

— Игрок, которого вы бы хотели видеть в РПЛ?
— Криштиану Роналду.

— Самый красивый гол в РПЛ?
— Мой гол в ворота «Спартака».

— Ваш лучший гол в карьере?
— Пусть будет гол «Баварии» на Петровском.

— Если бы не футбол, то чем бы вы занимались?
— Был бы шофёром, — сказал Погребняк в видео для официального телеграм-канала РПЛ.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 42 года.

Комментарии
