Погребняк назвал звёздного игрока, которого хотел бы видеть в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поучаствовал в блиц-опросе для официального телеграм-канала Российской Премьер-Лиги после Кубка Легенд, где форвард в составе ветеранов «Зенита» занял четвёртое место.

— Игрок, которого вы бы хотели видеть в РПЛ?

— Криштиану Роналду.

— Самый красивый гол в РПЛ?

— Мой гол в ворота «Спартака».

— Ваш лучший гол в карьере?

— Пусть будет гол «Баварии» на Петровском.

— Если бы не футбол, то чем бы вы занимались?

— Был бы шофёром, — сказал Погребняк в видео для официального телеграм-канала РПЛ.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 42 года.