Погребняк назвал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси или Роналду

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк принял участие в блиц-опросе для официального телеграм-канала Российской Премьер-Лиги после завершения Кубка Легенд, где 42-летний форвард в составе ветеранов «Зенита» занял четвёртое место.

— Лучший игрок в истории футбола?
— Дэвид Бекхэм.

— Лучший игрок в мире сейчас?
— Альварес из «Атлетико» Мадрид.

— Футбольный кумир детства?
— Дэвид Бекхэм.

— Иностранный клуб, который поддерживали в детстве?
— «Манчестер Юнайтед».

— Лучшая сборная сейчас?
— Сборная Англии, — сказал Погребняк в видео для официального телеграм-канала РПЛ.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал». В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007), а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того, форвард известен по выступлениям за «Тосно», московское «Динамо», «Томь», «Спартак», «Шинник», «Балтику» и «Химки», а также за «Фулхэм», «Рединг» и «Штутгарт» в Европе.

