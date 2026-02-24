«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений при Кэррике до шести матчей

«Манчестер Юнайтед» провёл шестой матч под руководством Майкла Кэррика. За это время команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью.

В последнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» со счётом 1:0. Единственный гол в этой игре забил Беньямин Шешко на 71-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на четвёртой строчке чемпионата Англии. В следующем туре «красные дьяволы» 1 марта примут «Кристал Пэлас».

Каррик стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года после ухода Рубена Аморим с поста главного тренера.