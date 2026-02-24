Скидки
В BBC рассказали, могут ли беспорядки в Мексике повлиять на предстоящий ЧМ-2026

В BBC рассказали, могут ли беспорядки в Мексике повлиять на предстоящий ЧМ-2026
Эксперт BBC доцент кафедры уголовного права Ноттингемского университета Хавьер Эскауриаца рассказал, как беспорядки в Мексике могут отразиться на ЧМ-2026. В ряде городов Мексики вспыхнули протесты после информации о возможной ликвидации лидера наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса.

«В целом, картели заинтересованы в экономической выгоде от обеспечения мирного проведения чемпионата мира по футболу. Да, они подкупают политиков и местную полицию, но они также покупают рестораны и владеют отелями. Они являются частью экономической системы». Им будет полезно, если британцы, американцы и другие поедут в Мексику, потратят свои деньги и хорошо проведут время», — приводит слова Эскауриаца BBC.

Отметим, что Мексика является одной из трёх стран, в которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу – 2026. Также игры турнира примут США и Канада. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля.

