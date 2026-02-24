«Кажется, что мы живем в каком-то сне». Футболист «Будё-Глимт» — о Лиге чемпионов

Полузащитник «Будё-Глимт» Патрик Берг прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Интером». Встреча состоится сегодня, 24 февраля. Начало в 23:00 мск.

«В каждой команде собраны игроки высочайшего уровня. Если ты допускаешь ошибки, тебя очень быстро наказывают, и для того, чтобы забить сопернику, нужно приложить больше усилий. Поэтому мы чувствуем, что в матчах Лиги чемпионов сложнее раскрыться, чем в тех, к которым мы привыкли. Но я думаю, что мы быстро научились играть в Лиге чемпионов. Как клуб мы, пожалуй, до сих пор малоизвестны в Европе, но мы хотим сосредоточиться на себе и всегда думать о своих результатах и о том, на что мы можем повлиять. Вот почему мы добились таких успехов и вышли на тот уровень, на котором находимся сейчас. Мы чувствуем, что можем конкурировать с большинством команд, но в то же время нам нечего терять. Нам, игрокам, кажется, что мы живем в каком-то сне. Через много лет мы будем оглядываться на это и, наверное, подумаем, что все это было немного нереальным. Но сейчас невероятно здорово быть частью этого», — приводит слова Берга официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый стыковой матч, проходивший в Норвегии, завершился поражением итальянского клуба со счётом 1:3.