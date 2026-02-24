«Мы будем играть в очень атакующем стиле». Димарко — о матче «Интер» — «Будё-Глимт»
Защитник «Интера» Федерико Димарко прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Будё-Глимт». Встреча состоится сегодня, 24 февраля. Начало в 23:00 мск.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы будем играть в очень атакующем стиле, но нам нужно быть осторожными с их контратаками, которые нанесли нам урон [в первом матче]. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы забивать и как можно быстрее отыгрываться, а не думать о риске пропустить», — приводит слова Федерико Димарко официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый стыковой матч, проходивший в Норвегии, завершился поражением итальянского клуба со счётом 1:3.
