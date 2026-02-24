Бывший клуб Карпина уволил главного тренера после серии поражений

47-летний баскский специалист Хагоба Аррасате уволен с поста главного тренера испанской «Мальорки».

«Клуб подтверждает, что Хагоба Аррасате освобожден от обязанностей главного тренера «Мальорки». Решение было принято после тщательного анализа текущего положения в лиге и результатов команды и отражает желание клуба применить новый подход перед предстоящими испытаниями сезона. Клуб хотел бы поблагодарить Хагобу и его тренерский штаб за их усердную работу, преданность и профессионализм во время его пребывания на острове, и мы желаем Хагобе и его команде всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении на официальном сайте «островитян».

После 25 матчей чемпионата Испании «Мальорка» набрала 24 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице. К текущему моменту островитяне вышли на серию из трёх поражений.